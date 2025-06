Napoli ecco il bomber da 80 mln di euro | sarà a disposizione di Conte per il ritiro

Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di storia con il suo prossimo grande investimento: un bomber da 80 milioni di euro, pronto a unirsi ad Antonio Conte nel ritiro estivo. La societĂ partenopea punta tutto sulla coppia vincente per riconquistare lo Scudetto e riportare il club ai vertici del calcio italiano. Con questa operazione ambiziosa, i tifosi sognano un futuro ancora piĂą brillante. Resta da scoprire come si tradurrĂ in campo questa strategia di mercato.

Antonio Conte potrebbe avere il suo nuovo bomber a Napoli già nei prossimi giorni, pronto per partire in ritiro con il club partenopeo (ANSA Foto – SerieANews) Se riportare lo Scudetto a Napoli dopo tanti anni è stata l'impresa storica di Spalletti, che ha vinto il campionato con il Napoli due anni prima del "bis" firmato Antonio Conte, il tecnico leccese davanti a lui avrà un compito ancora più arduo, che non è mai successo nella storia del Napoli: vincerlo per due volte di fila. Dare continuità di vittorie al club partenopeo potrebbe essere un'impresa che lancerebbe di diritto il nome di Antonio Conte nella leggenda.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Di Lorenzo: "Conte? Mai dubitato che restasse". Su Osimhen piomba l'Al Hilal. Il capitano del Napoli parla dal ritiro dell'Italia: "Con il mister ci sarĂ continuitĂ ". Il bomber nigeriano verso l'Arabia Saudita (con Inzaghi) Partecipa alla discussione

Garcia lo mandò via dopo 10 giorni di ritiro Conte se lo riprende, torna a Napoli dopo un anno: "Sono cresciuto, farò la differenza" A a fine giugno la SSC Napoli avrà subito un nuovo calciatore https://bit.ly/4kvlfqt Partecipa alla discussione

