Napoli domani il decreto per i lavori al Maradona | Subito al via il restyling

Napoli si prepara a una trasformazione epocale: domani il Governo approverà il decreto per il restyling dello stadio Diego Maradona, aprendo le porte a un nuovo volto per il cuore sportivo della città. Con uno sguardo rivolto al futuro, il decretone sport include anche la gestione della Coppa America e la struttura commissariale dedicata. Un passo decisivo verso un nuovo capitolo di eccellenza e passione.

Domani il Governo varerà il decretone sport con dentro - tra le altre cose come la Coppa America - la struttura commissariale che governerà il processo del rifacimento degli stadi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, domani il decreto per i lavori al Maradona: «Subito al via il restyling»

In questa notizia si parla di: napoli - decreto - lavori - maradona

Ponticelli diventa zona rossa: applicato il decreto sicurezza al quartiere di Napoli Est - Ponticelli, quartiere della periferia est di Napoli, è stato dichiarato zona rossa a seguito dell'applicazione del decreto sicurezza.

IL MARADONA NON È PIÙ UN CESSO Dopo vent’anni di chiacchiere e polemiche tra il comune di Napoli e De Laurentiis, siamo alla vigilia di una svolta importante per lo stadio Maradona. Siamo rimasti per anni a guardare lo spettacolo triste di un’amministr Partecipa alla discussione

IL MARADONA NON È PIÙ UN CESSO Dopo vent’anni di chiacchiere e polemiche tra il comune di Napoli e De Laurentiis, siamo alla vigilia di una svolta importante per lo stadio Maradona. Siamo rimasti per anni a guardare lo spettacolo triste di un’amministr Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Stadio Maradona, c'è l'intesa tra Abodi e il sindaco di Napoli sul commissario; Stadio Maradona, Manfredi: Il Comune farà l'intervento sul terzo anello. Lavoriamo a progetto complessivo di riqualificazione; Perché il terzo anello dello Stadio Maradona di Napoli è inaccessibile al pubblico.

Napoli, c'è lo sprint sui lavori a Bagnoli: «Si parte dalla colmata» - «Le gare già sono tutte state affidate appena verrà varato il decreto partiremo con i cantieri».

il comune di Napoli punta a riaprire il terzo anello del Maradona per gli europei 2032 con 14mila posti in più - Napoli avvia la ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona per gli europei 2032, aumentando la capienza di 14mila posti, eliminando la pista d’atletica e promuovendo la Maradona Experience c ...