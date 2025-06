Napoli c' è lo sprint sui lavori a Bagnoli | Si parte dalla colmata

Napoli C 232 si prepara a sbloccare rapidamente i lavori a Bagnoli, con le gare già assegnate e il via ai cantieri previsto non appena il decreto sarà varato. La riqualificazione del quartiere, fondamentale per il rilancio economico e sociale, accelera i tempi: tra due settimane, il team neozelandese arriverà sul campo, pronto a dare il via a un ambizioso progetto di rinascita.

«Le gare già sono tutte state affidate appena verrà varato il decreto partiremo con i cantieri». A Bagnoli hanno fretta, tra un paio di settimane il team neozelandese che. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, c'è lo sprint sui lavori a Bagnoli: «Si parte dalla colmata»

In questa notizia si parla di: bagnoli - napoli - sprint - lavori

America's Cup in Italia a Napoli nel 2027, basi a Bagnoli e regate davanti al lungomare tra Castel dell’Ovo e Posillipo - Nel 2027, Napoli si prepara a ospitare l'America's Cup, il prestigioso evento velico che approda per la prima volta in Italia.

L’aria della re-immissione si respira ovunque: nelle scritte di resistenza di piazza Bagnoli, nei murales di via Coroglio, perfino tra i palazzi sfollati di via Napoli. Se il Nord ha le sue Olimpiadi di Milano-Cortina, ora, con la Coppa America, anche il Sud ha le sue Partecipa alla discussione

"Sono orgogliosa di annunciare che l'America’s Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'arrivo della più famosa competizione internazionale della vela a Napoli nel 2027. #americansc Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, c'è lo sprint sui lavori a Bagnoli: «Si parte dalla colmata»; Napoli e la Coppa America 2027: sprint del Governo per un evento storico; Bagnoli, sprint finale su mare e congressi: «I lidi sulla colmata».

Napoli, c'è lo sprint sui lavori a Bagnoli: «Si parte dalla colmata» - «Le gare già sono tutte state affidate appena verrà varato il decreto partiremo con i cantieri».

Napoli, lavori al pontile di Bagnoli. Il nuovo parcheggio: «Da oggi si accelera» - È già domani a Bagnoli, e prende corpo la nuova ...