Napoli Basket Magro è il grande favorito per la panchina | il punto sul roster

Napoli Basket 2025/2026 si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo, con le voci di un possibile cambio in panchina che si fanno sempre più insistenti. Alessandro Magro, già considerato il grande favorito, sembra essere sulla strada giusta per guidare la squadra verso nuovi traguardi. Una volta ufficializzato il suo incarico, il club punta a rinforzare ulteriormente il roster e a consolidare la sua competitività nel panorama nazionale.

Il Napoli Basket 20252026 comincia a prendere sempre più forma. Le indiscrezioni circolate già nel fine settimana hanno trovato ampio riscontro e così Alessandro Magro è ora il favorito numero uno per succedere a Giorgio Valli sulla panchina azzurra. Una volta assicuratosi il nuovo coach, il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli Basket, Magro è il grande favorito per la panchina: il punto sul roster

In questa notizia si parla di: napoli - basket - magro - favorito

Napoli Basket, Llompart può ripartire da Sassari: vicina la rescissione? - Pedro Llompart è pronto a una nuova avventura con la Dinamo Sassari. Dopo l’esperienza al Napoli Basket, l’ex dirigente potrebbe essere il futuro uomo mercato del club sardo, con cui ha già avuto colloqui promettenti.

Cosa riportano altre fonti

Napoli Basket, Magro è il grande favorito per la panchina: il punto sul roster; MERCATO LBA - Napoli punta su Alessandro Magro, trattativa in corso; Fedele: L'infortunio di Neres è stata una fortuna per il Napoli. Scudetto? È l'anno degli azzurri, lo dice un indizio.

Napoli Basket, Magro è il grande favorito per la panchina: il punto sul roster - Il club azzurro, dopo aver scelto il gm e il suo assistente, avrebbe individuato nel coach ex Brescia il sostituto di Valli.

LBA - Napoli punta su Alessandro Magro, trattativa in corso - C'è una trattativa tra le due parti, con il coach toscano diventato negli ultimi giorni il candidato favorito al club di ...