Napoli attesa Osimhen | l' Al Hilal continua a spingere lui aspetta lo United E Zirkzee

Napoli attende con trepidazione l'esito di un'importante trattativa: Osimhen, al centro di un vivace casting internazionale. Mentre l'Al Hilal insiste e Zirkzee si muove tra le sirene saudite, il bomber nigeriano preferisce la Premier League. Il Manchester United, pronto a fare un'offerta concreta con un conguaglio, potrebbe regalare al Napoli un finale inaspettato. La settimana decisiva è alle porte: il futuro di Osimhen si scrive tra sogni e strategie di mercato.

Arabi ancora in pressing ma Victor attende la Premier: il Manchester potrebbe inserire l’ex Bologna e conguaglio per strappare un sì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, attesa Osimhen: l'Al Hilal continua a spingere, lui aspetta lo United. E Zirkzee...

In questa notizia si parla di: Napoli Attesa Osimhen Hilal

A Napoli si respira un atmosfera di attesa, di tensione e preoccupazione (Sky) - A Napoli si avverte un clima di attesa e tensione dopo il pareggio con il Genoa. Massimo Ugolini di Sky Sport ha commentato le sensazioni emerse da Castel Volturno, evidenziando l’ansia che permea la città .

L'Al-Hilal pronto a pagare per intero la clausola rescissoria di Osimhen Secondo Matteo Moretto, il Napoli è pronto a ricevere 75 milioni dal club arabo Entrambe le società sono in attesa della decisione di Osimhen, che dovrebbe arrivare entro 24 ore # Partecipa alla discussione

#Calciomercato: Fonti vicine all’Al Hilal confermano che il club arabo ha comunicato al #Napoli di essere pronto a pagare la clausola (75m€) per Victor #Osimhen. L’Al-Hilal è in attesa del via libera del nigeriano per completare l’operazione (@MatteMoretto) # Partecipa alla discussione

Osimhen, il no definitivo all’Al-Hilal: salta il trasferimento, il Napoli resta ancora in attesa; Napoli, Osimhen continua a rifiutare l’Arabia: niente Al-Hilal, vuole restare in Europa. ADL in attesa dei 75 milioni; Osimhen vicino all'Al-Hilal, arabi disposti a pagare la clausola al Napoli: attesa la risposta del giocatore.

Napoli, attesa Osimhen: l'Al Hilal continua a spingere, lui aspetta lo United. E Zirkzee... - Arabi ancora in pressing ma Victor attende la Premier: il Manchester potrebbe inserire l’ex Bologna e conguaglio per strappare un sì ...

Calciomercato Napoli, Osimhen sogna la Premier: ma l'Al-Hilal non si arrende - Hilal è chiuso, ma se dovesse riaprirsi in un futuro non troppo lontano non sarebbe una sorpresa.

SKY - Osimhen, nuovo tentativo dell'Al-Hilal. "No" definitivo del nigeriano - Victor Osimhen non ha intenzione di trasferirsi in Arabia Saudita, nelle scorse ore ha ribadito il suo "no" categorico a un possibile trasferimento all'Al-