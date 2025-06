Napoli arriva il primo acquisto | visite mediche a Villa Stuart e poi firma VIDEO

Napoli accelera il mercato: il primo acquisto si concretizza con le visite mediche a Villa Stuart, pronti alla firma. Il club azzurro dimostra grande determinazione nel rinforzare la rosa di Conte, muovendosi su più fronti e alimentando l'entusiasmo dei tifosi. In attesa di novità su De Bruyne, il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. Restate sintonizzati, perché il mercato è appena iniziato.

Il nuovo acquisto del Napoli è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche prima della firma sul contratto: il VIDEO. Il Napoli è una delle squadre più attive in questo inizio di mercato. Ancora nessun acquisto ufficiale, ma il club azzurro si sta muovendo su tantissimi fronti, dimostrando con i fatti la decisa volontà del club di rinforzare la rosa a disposizione di Conte nel migliore dei modi. In attesa di Kevin De Bruyne, per cui si sta aggiustando ancora qualche cavillo burocratico, oggi è la giornata di quello che sarà il primo acquisto ufficiale del club. Marianucci, visite mediche con il Napoli (VIDEO). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, arriva il primo acquisto: visite mediche a Villa Stuart e poi firma (VIDEO)

In questa notizia si parla di: Napoli Acquisto Visite Mediche

Napoli, il primo acquisto estivo è già deciso: l’indizio di Conte - Il Napoli, in corsa per il titolo, prepara già il mercato estivo con un primo acquisto in vista. Dopo la vittoria contro il Lecce, un indizio rilasciato da Conte ha svelato dettagli interessanti.

Qualcuno un giorno ci spiegherà questo acquisto. 10 milioni per uno noto per aver tirato un rigore in coppa Italia tutto ok Ah, mi sapete dire chi è il suo agente? Partecipa alla discussione

Conte accoglie il primo rinforzo per la difesa campione d'Italia! #Napoli #Calciomercato Partecipa alla discussione

