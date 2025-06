Napoli agguato in strada a Cardito Ucciso un uomo

Un grave episodio scuote Cardito: un uomo di 56 anni è stato vittima di un agguato in strada, colpito da colpi d’arma da fuoco e deceduto in ospedale. Un gesto che solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza e la criminalità nella regione napoletana. Continueremo a seguire questa vicenda per offrire aggiornamenti e approfondimenti su un evento che ha sconvolto la comunità.

Un uomo di 56 anni è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco e poi è deceduto in ospedale a Cardito, nel napoletano. Servizio di David Murgia. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Napoli, agguato in strada a Cardito. Ucciso un uomo

In questa notizia si parla di: cardito - uomo - napoli - agguato

Napoli, uomo ucciso da colpi di pistola a Cardito - Una tragedia scuote Cardito, in provincia di Napoli, dove un uomo di 56 anni è stato crivellato di colpi e ha perso la vita.

Un uomo è stato ucciso a Cardito, in provincia di Napoli, in seguito a un agguato in strada. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco e sarebbe morto poco dopo. Partecipa alla discussione

https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/06/sparatoria-a-cardito-ucciso-un-pregiudicato-cb745ccd-6bc8-445a-8951-2d23acd9ad54.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_sparatoria-a-cardito-ucciso-un-pregiudicato.&wt… Agguato mortale a Cardito, pro Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Omicidio di Antonio Vitale a Cardito vicino Napoli, agguato in auto: il 56enne era un pregiudicato di Caivano; Omicidio a Cardito, uomo ucciso a colpi di pistola; Agguato a Cardito: ucciso in auto, a colpi d'arma da fuoco, un 56enne vicino a clan.

Agguato nel Napoletano, morto uomo di 56 anni - Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, la vittima è stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco in via Vecellio verso le 10.

Omicidio di Antonio Vitale a Cardito vicino Napoli, agguato in auto: il 56enne era un pregiudicato di Caivano - Antonio Vitale, pregiudicato residente a Caivano, è stato raggiunto da diversi proiettili mentre era alla guida della sua autovettura ...

Agguato di camorra a Cardito, Antonio Vitale ucciso tra le auto: era pregiudicato - I killer, probabilmente giunti a bordo di una moto di grossa cilindrata, hanno esploso almeno una decina di colpi di grosso calibro all’ind ...