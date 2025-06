Napoli affare in chiusura per il nuovo centrocampista | le cifre dell’operazione

Il Napoli si prepara a dare il via alla sua prossima avventura, con un colpo di mercato che fa sorridere anche Conte. Dopo aver conquistato il quarto scudetto, i partenopei sono pronti a rinforzare la rosa, con l’attenzione rivolta al nuovo centrocampista. Le cifre dell’operazione si aggirano intorno a cifre importanti, e il club aspetta solo l’annuncio ufficiale. Un segnale chiaro: il Napoli punta in alto ancora una volta.

Un Napoli scatenato sul mercato fa sorridere Conte: chiuso l’affare per il nuovo centrocampista, le cifre. Il Napoli, fresco vincitore del quarto Scudetto della sua storia, si muove giĂ sul mercato. Grazie alla regia di Giovanni Manna e alle richieste di Antonio Conte, i partenopei cercheranno di non ripetere lo stesso errore commesso due stagioni fa quando, da Campioni d’Italia, si sono ritrovati a chiudere la stagione 20232024 al decimo posto. Motivo per cui, dopo aver blindato la permanenza del tecnico salentino, sono partiti subito i lavori in vista dell’1 luglio, quando si aprirĂ ufficialmente il calciomercato. 🔗 Leggi su Sportface.it

"C'è il sì di De Laurentiis", ora l'affare entra nel vivo: sarà il nuovo rinforzo del Napoli! - è il potenziamento della rosa. La dirigenza, infatti, è al lavoro per rinforzare la squadra e assicurarsi un giocatore chiave che possa fare la differenza nella corsa al titolo.

Napoli, De Bruyne a un passo: le cifre, i retroscena sull'acquisto della villa e il ruolo della moglie

Kevin De Bruyne: "Sì al Napoli". I dettagli dell'affare

"Musah-Napoli, si può chiudere a breve: le cifre dell'affare", l'indiscrezione della Gazzetta - Spuntata all'improvviso, la trattativa per Yunus Musah potrebbe presto giungere a una svolta: il centrocampista statunitense è vicino al Napoli, pronto a rafforzare la mediana azzurra.

Pedullà: "Musah-Napoli, ultimi dettagli e cifre. Billing non sarà riscattato" - Il Napoli ha rotto gli indugi e sta per definire il passaggio in maglia azzurra di Yunus Musah, centrocampista di proprietà del Milan.