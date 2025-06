Nadav Lapid | L’oscenità di Israele è non voler vedere i propri crimini

Nadav Lapid, regista israeliano noto per il suo sguardo critico e provocatorio, affronta un tema scottante: l’incapacità di Israele di riconoscere i propri crimini. Nel suo film "Yes", il protagonista accetta tutto, anche l’inaccettabile, in un gesto che rivela l’oscenità di una società che preferisce fingere di non vedere. Un’opera che invita a riflettere profondamente sulla realtà e sulle sue contraddizioni.

«A differenza dei personaggi che nei miei film precedenti dicevano sempre "no", il protagonista di Yes risponde sempre di "sì" e accetta l'inaccettabile. Prima quei personaggi ripetevano: "no, no, no",

«L’oscenità è non voler vedere i propri crimini»; «Yes», l’abisso infinito di un osceno fascismo quotidiano.