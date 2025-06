Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5 è toto conduttori | chi sono i giornalisti che potrebbero sostituirla

L'addio di Myrta Merlino a "Pomeriggio 5" apre le porte a un acceso dibattito sui possibili sostituti. Tra i nomi più quotati emergono figure esperte e carismatiche come Giuseppe Brindisi, Roberto Poletti e Dario Maltese, pronti a portare una ventata di novità nel panorama televisivo Mediaset. Ma chi sarà il vero protagonista del nuovo corso? Resta da scoprire quale volto si affiancherà alle prossime sfide del daytime.

