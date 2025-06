My Name Is My Story l’Inter raccontata da Spike Lee | Oltre le barriere!

L’Inter si prepara a conquistare il mondo con un racconto unico e coinvolgente, affidato al prestigioso regista Spike Lee. Oltre le barriere tradizionali, il club rivela il suo “manifesto identitario” in vista del Mondiale per Club, partendo dall’esordio di Cristian Chivu. Un progetto che unisce passato, presente e futuro nerazzurro, celebrando l’essenza di un’istituzione sportiva che punta a scrivere nuove pagine di gloria. La storia dei nerazzurri sta per essere riscritta: restate sintonizzati.

L’Inter ha presentato il suo “manifesto identitario” in vista del Mondiale per Club che, per i nerazzurri, inizierà il 18 giugno. A raccontare la storia dei nerazzurri un regista d’eccezione: Spike Lee. IL RACCONTO – L’Inter ha scelto di raccontarsi in modo originale in vista del prossimo evento internazionale cui prenderà parte, quel Mondiale per Club che rappresenterà l’inizio dell’avventura di Cristian Chivu in nerazzurro. Il progetto ideato dai meneghini vede, come suo deus ex machina, il famosissimo regista Spike Lee. Una scelta dettata, come riferito dai meneghini, dal rappresentare l’americano un “simbolo di sport, passione e autenticità narrativa che racconta la storia del Club con la sua inconfondibile energia, rendendola rilevante per un pubblico globale”. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - My Name Is My Story, l’Inter raccontata da Spike Lee: «Oltre le barriere!»

In questa notizia si parla di: inter - spike - name - story

Spike Lee racconta la storia dell'Inter ed esulta come Dimarco - In un'inedita fusione tra cinema e calcio, Spike Lee svela la storia dell'Inter con passione e visione artista, mentre Dimarco si lascia andare a un'esultanza che trasmette tutta l'emozione del momento.

FC Internazionale Milano. Il mio nome racchiude tutto. Il mio nome parla per me. Il mio nome è la mia storia. Narrato da Spike Lee. #ForzaInter #FIFACWC #TakeItToTheWorld Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

MY NAME IS MY STORY | Narrato da Spike Lee; ‘My name is my story’, Spike Lee racconta la storia dell’Inter; VIDEO / L’Inter lancia ‘My name is my story’, protagonista anche Spike Lee.

VIDEO / L’Inter lancia ‘My name is my story’, protagonista anche Spike Lee - L’Inter si racconta ad un nuovo pubblico grazie alla straordinaria collaborazione con Spike Lee: ecco il video ...

Mondiale per Club 2025, l’Inter presenta 'MY NAME IS MY STORY' con Spike Lee. Ricci: "Nostro brand sempre più rilevante a livello globale" - Alla vigilia della partecipazione al Mondiale per Club, l’Inter presenta 'MY NAME IS MY STORY', il manifesto identitario dedicato a presentare e raccontare il Club ad un nuovo pubblico, internazionale ...

My Name Is My Story | OneFootball - winning American director, a symbol of sport, passion and authentic storytelling.