My Hero Academia | ecco i protagonisti dieci anni dopo la fine della battaglia finale

Dopo dieci anni dalla battaglia finale, i protagonisti di My Hero Academia sono pronti a rivivere le emozioni di un passato glorioso attraverso il nuovo artbook ufficiale, Ultra Artworks. Un tuffo nel cuore di un universo amatissimo, che dimostra come Kohei Horikoshi continui a mantenere viva la passione e l’ispirazione, anche dopo la fine del manga. Scopriamo insieme cosa riserva questa nuova avventura visiva.

My Hero Academia è stata una delle serie manga più amate e seguite della rivista Weekly Shonen Jump. A quasi un anno dalla sua conclusione, ecco che sta per arrivare sugli scaffali giapponesi un nuovo artbook ufficiale: l' Ultra Artworks. Kohei Horikoshi non ha mai davvero abbandonato l'universo di My Hero Academia. Anche dopo la conclusione del manga, ha continuato a tenere vivo il franchise attraverso nuovi progetti e iniziative speciali. L'ultimo in ordine di tempo è il nuovo artbook ufficiale, Ultra Artworks, che raccoglie alcune delle sue più iconiche illustrazioni insieme a una selezione di disegni inediti.

