My Body Was Completely Different | Sydney Sweeney Explains Crazy Transformation For New Biopic Movie

Sydney Sweeney ha svelato i segreti della sua incredibile trasformazione fisica per il biopic su Christy Martin, la leggenda della boxe degli anni ’90. Questa metamorfosi straordinaria testimonia l'impegno e la dedizione dell'attrice nel portare sul grande schermo la storia di una delle sportive più vincenti di sempre. La produzione, diretta da David Michôd, promette di essere un ritratto epico e coinvolgente che conquisterà il pubblico. Restate sintonizzati per scoprire quando arriverà nelle sale!

Una recente intervista ha messo in evidenza la trasformazione fisica di Sydney Sweeney per il ruolo principale nel prossimo biopic su Christy Martin. Questo film, ancora senza una data di uscita ufficiale, racconterà la storia della famosa pugile femminile degli anni ’90, considerata tra le più vincenti del suo tempo. La produzione è diretta da David Michôd, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Mirrah Foulkes. Accanto a Sweeney nel cast figurano personalità come Katy O’Brian, Merritt Weaver, Ben Foster, Tony Cavalero ed Ethan Embry. trasformazione fisica e allenamento intenso di sydney sweeney. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it