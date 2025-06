Musica memoria e comunità | Fontanarosa omaggia due figure simbolo del paese

In un’atmosfera ricca di emozioni e memoria, Fontanarosa rende omaggio a due figure simbolo del paese con una cerimonia commemorativa. Giovedì 6 giugno, in Piazza Cristo Re, comunità e istituzioni si sono unite per celebrare il passato e il talento locale attraverso un concerto di fine anno dell’orchestra musicale. Un evento che rafforza il legame tra storia, musica e identità, lasciando un’impronta indimenticabile nel cuore di tutti.

FONTANAROSA – Si è svolta giovedì 6 giugno, in Piazza Cristo Re, una cerimonia commemorativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Fontanarosa in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio. L’occasione è stata offerta dal concerto di fine anno dell’orchestra musicale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Musica, memoria e comunità: Fontanarosa omaggia due figure simbolo del paese

Approfondimenti da altre fonti

Musica, memoria e comunità: Fontanarosa omaggia due figure simbolo del paese.