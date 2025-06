’Musica in Foresta’ Ecco i concerti estivi

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile con “Musica in Foresta”, la rassegna che unisce musica, natura e tradizione. Dal 21 giugno, due appuntamenti esclusivi immersi tra boschi e storie autentiche, sostenuti dai fondi del PNRR. L’evento inaugura con il trio pugliese La Cantiga de la Serena, portando un’esperienza sonora unica nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Margherita. La magia sta per cominciare: non perdete l’opportunità di lasciarvi trasportare dalla musica sotto le stelle.

È in partenza ' Musica in Foresta ', due appuntamenti speciali immersi nella natura e nella tradizione proposti dall' associazione musicale Roveroni di Santa Sofia e Galeata. La terza edizione della rassegna, sostenuta dai fondi del Pnrr, parte sabato 21 giugno alle 18 nella chiesa di Santa Margherita, in località Rondinaia, al Memoriale degli alpini romagnoli. Si aprirà con il concerto del trio pugliese La Cantiga de la Serena, che rielabora le musiche antiche e tradizionali del suo territorio, e che nell'occasione presenterà 'La Novia', un progetto musicale che intreccia culture, lingue e tradizioni del Mediterraneo, offrendo un affascinante percorso sonoro tra innovazione e radici.

