Music Day | nuova edizione

Preparati a vivere due giorni di pura magia musicale al Music Day, un’edizione “no limits” pensata per tutti gli amanti del suono e della scoperta. Un evento che unisce passione, cultura e divertimento sotto il sole estivo del Parco Da Vinci, ospitando ancora una volta la celebre Fiera del Disco di Roma. Non perdere l’occasione di immergerti in un mondo di vinili, strumenti e emozioni: l’appuntamento da non lasciarsi sfuggire!

Un evento “no limits” aperto a tutti e dove tutti possono trovare qualcosa di interessante. Potremmo definire così l’appuntamento che caratterizza forse uno dei momenti più belli della stagione estiva offerta dal Parco Da Vinci. Che ospita ancora una volta – come da tradizione – anche quest’anno l’attesa Fiera del Disco di Roma: il più importante evento collezionistico dedicato agli appassionati della musica, sabato 14 e domenica 15 giugno, con ingresso gratuito a partire dalle ore 10. E come sempre ce n’è per tutti i gusti (e per tutte le tasche) nel nome di una tradizione che da 13 anni porta in giro oltre 30 espositori provenienti da tutta Italia, una ricchissima proposta di dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia, accessori vintage. 🔗 Leggi su Funweek.it

