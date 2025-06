Museo della Shoah oggi al Cnel la presentazione del Bilancio sociale della Fondazione

Oggi, al Cnel di Roma, si svelerà il Bilancio Sociale 2024 della Fondazione Museo della Shoah, un’occasione unica per scoprire come le iniziative culturali ed educative abbiano contribuito a preservare la memoria e promuovere valori di rispetto e tolleranza. Un evento che va oltre i numeri, offrendo una visione completa dell’impatto sociale e culturale del lavoro svolto in un anno cruciale per il nostro impegno contro l’oblio.

Oggi, martedì 10 giugno, alle ore 17,30, nella sede del Cnel, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Viale David Lubin 2, Roma), si terrà la presentazione del Bilancio Sociale 2024 della Fondazione Museo della Shoah. Un appuntamento pubblico che va oltre la rendicontazione, per offrire una fotografia dell'impatto che la Fondazione ha generato nel corso dell'ultimo anno attraverso progetti educativi, attività culturali, percorsi di formazione e iniziative istituzionali. Un lavoro continuo, radicato nel presente, che fa della memoria uno strumento di cittadinanza attiva. Nel 2024, il Museo ha accolto 60.

