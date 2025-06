Musah vicino al Napoli trattativa avanzata con il Milan | è una richiesta di Conte

Yunus Musah si prepara a lasciare il Milan, con il Napoli ormai in pole position. La trattativa avanzata tra i partenopei e il centrocampista americano promette di scuotere il mercato di gennaio, grazie all'interesse di Antonio Conte che vede in Musah il profilo ideale per rafforzare la sua squadra. L’affare è in dirittura d’arrivo: un passo deciso verso un nuovo capitolo per Musah e il Napoli.

Yunus Musah è pronto lasciare il Milan nei prossimi giorni. Il centrocampista americano piace molto ad Antonio Conte per il suo Napoli, come. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l’indiscrezione - Il calciomercato del Napoli si accende con una trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea.

"La news dell’interesse del Napoli e di Antonio Conte per Musah è il paradigma del Milan dello scorso anno. Con un allenatore vero, sarebbe stato da scudetto. Scommettiamo che nelle mani di Conte, Musah diventa un altro Desailly?" @FrancescoOrdine su Partecipa alla discussione

#Musah al #Napoli, trattativa vicina alla chiusura. Si tratta con il #Milan sulla base di 20 milioni più bonus. #Conte su Yunus da fine aprile, come rivelato in esclusiva su @cmdotcom via @86_longo Partecipa alla discussione

