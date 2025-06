Musah si avvicina al Napoli | si può chiudere con almeno 25 milioni Gazzetta

Il mercato estivo si infiamma in casa Napoli, con Yunus Musah sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Secondo le ultime indiscrezioni di Gazzetta.it, l’affare potrebbe chiudersi a breve, con una proposta intorno ai 25 milioni di euro. La trattativa con il Milan resta aperta, ma l’interesse del Napoli e l’apprezzamento di Antonio Conte sembrano aver fatto la differenza. È l’inizio di una nuova era per il club partenopeo, pronta a rinforzarsi con un colpo di grande valore.

Il Napoli potrebbe presto mettere a segno il colpo Yunus Musah. L’accordo tra le parti, compreso quello col Milan, è sempre più vicino. A seguire le ultime riportate da Gazzetta.it. Musah e il Napoli sempre più vicini: chiusura imminente. “Yunus Musah è vicino al Napoli. La trattativa con il Milan è avanzata a fari spenti per giorni e si può chiudere a breve. Musah piace molto al Napoli e ad Antonio Conte, che ha fatto al Milan una proposta importante. Si può chiudere per una cifra di almeno 25 milioni”. Leggi anche: Musah piace a Conte, è il nome nuovo (Romano) Per De Bruyne ultimi dettagli in giornata (Di Marzio). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Musah si avvicina al Napoli: si può chiudere con almeno 25 milioni (Gazzetta)

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l’indiscrezione - Il calciomercato del Napoli si accende con una trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea.

Sito Gazzetta dello Sport: "Musah è vicino al Napoli. La trattativa è avanzata a fari spenti per giorni e si può chiudere a breve. Musah piace molto al Napoli e a Conte, che ha fatto al #Milan una proposta importante. Si può chiudere per una cifra di almeno 25 ml Partecipa alla discussione

Napoli-Musah, secondo Gazzetta si può chiudere a breve per una cifra di almeno 25 milioni Partecipa alla discussione

Musah-Napoli, Moretto: "Contatti molto positivi: si può chiudere già nei prossimi giorni" - Napoli da parte dell'esperto di mercato Relevo, Matteo Moretto, tramite i suoi canali social.

Il Napoli ha avviato una trattativa col Milan per un colpo a sorpresa: lo vuole Conte - Il Napoli guarda in casa Milan per un colpo a sorpresa: gli azzurri hanno messo nel mirino un esubero della rosa rossonera.