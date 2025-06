Musah piace a Conte è il nome nuovo Romano Per De Bruyne ultimi dettagli in giornata Di Marzio

Una giornata calda e frenetica di calciomercato per il Napoli, con il nome di Musah che piace a Conte e si fa largo tra le voci di mercato. Ma il grande protagonista resta Kevin De Bruyne, che secondo Di Marzio è ormai ai dettagli finali per approdare in azzurro. L’attesa cresce: potrebbe essere la svolta definitiva per il colpo dell'estate? Restate sintonizzati, perché tutto può ancora succedere!

Giornata intensa di calciomercato per il Napoli. Gianluca Di Marzio scrive che è il giorno di De Bruyne, “gli ultimi dettagli in giornata”, quindi si dovrebbe arrivare alla chiusura e all’ufficialitĂ del fuoriclasse belga che ieri sera ha segnato la rete decisiva del 4-3 contro il Galles. #Calciomercato #DeBruyne – #Napoli: ultimi dettagli in giornata — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 10, 2025 Oggi è stata la giornata di Marianucci e delle sue visite mediche. E poi c’è la notizia di Fabrizio Romano, ossia che Milan e Napoli stanno parlando di Musah centrocampista che piace a Conte e che verrebbe di corsa a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Musah piace a Conte, è il nome nuovo (Romano) Per De Bruyne ultimi dettagli in giornata (Di Marzio).

