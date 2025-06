Musah-Napoli trattativa in stato avanzato Si può chiudere nelle prossime ore Di Marzio

Il mercato del Napoli si infiamma con l'avvicinarsi di una trattativa cruciale: Musah, giovane talento americano, sembra ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. Secondo Gianluca Di Marzio, i contatti sono continui e l'accordo potrebbe essere chiuso nelle prossime ore, con una cifra stimata di 25 milioni di euro. Un colpo che potrebbe cambiare le sorti della squadra, portando nuova energia e competitivitĂ . Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha dato degli aggiornamenti sulla trattativa tra Musah e il Napoli che sarebbe in stato avanzato. A seguire quanto riportato pochi minuti fa sul proprio account “X”. Musah-Napoli, la trattativa è in fase avanzata: i dettagli. “Tra Musah e il Napoli contatti continui per chiudere nelle prossime ore: operazione sulla base di 25 milioni di euro e trattativa in stato molto avanzato. Lo statunitense sostituirebbe Billing, che non verrĂ riscattato”, scrive il noto collega.  #Calciomercato #Musah – @sscnapoli, contatti continui per chiudere nelle prossime ore: operazione sulla base di 25 milioni di euro e trattativa in stato molto avanzato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it