Musah al Napoli un anno dopo | affare in chiusura Conte decisivo | CMIT

Un anno dopo il suo arrivo in Italia, Musah si prepara a vestire il sogno azzurro del Napoli. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, con Conte decisivo nel definire i dettagli dell’accordo. Il calciomercato dei rossoneri, intanto, si anima con cessioni importanti come Reijnders al Manchester City. È un’estate di rivoluzioni per il Milan, ma il futuro di Musah sembra ormai scritto: il Napoli lo attende a braccia aperte.

Il giocatore americano è pronto a lasciare il Milan e a sposare il progetto azzurro: ecco a quanto si chiuderà l’affare Il Milan vende tutti. Il calciomercato dei rossoneri è iniziato davvero col botto, con una cessione importante come quella di Tijjani Reijnders al Manchester City. Musah al Napoli un anno dopo: affare in chiusura, Conte decisivo CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo l’olandese, però, sono in procinto di lasciare il Diavolo anche Theo Hernandez e Mike Maignan, nonostante le difficoltà riscontrate in queste ore. Ma chi dirà addio ai rossoneri per prima sarà Yunus Musah. Nella giornata è entrata nel vivo una trattativa che ha radici lontane. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Musah al Napoli un anno dopo: affare in chiusura, Conte decisivo | CM.IT

Yunus Musah (classe 2002) verso il Napoli? Un profilo che vanta già 94 presenze in Liga e 59 in Serie A. Con Conte la sua crescita potrebbe esplodere, rendendolo un asset prezioso. Occhio a chi fa l'affare! #Musah #Napoli #Conte #Milan Partecipa alla discussione

"L'affare è già a buon punto": Fabrizio Romano svela ulteriori dettagli su Musah-Napoli Previsti ulteriori contatti nella giornata di oggi, con gli azzurri che sperano di trovare subito l'accordo #SSCNapoli #Calciomercato #SpazioNapoli Partecipa alla discussione

