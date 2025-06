Muore per liposuzione in studio privato

Tragedia a Roma: una donna di 47 anni perde la vita dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato non autorizzato, sollevando interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità nel settore estetico. La Procura indaga per omicidio colposo, evidenziando l'importanza di regolamentare e controllare con rigore le pratiche estetiche. Un dramma che mette in luce i rischi nascosti dietro alle promesse di perfezione.

14.30 Una 47enne, originaria dell'Ecuador, è morta dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato in zona Torrevecchia, alla periferia di Roma. La donna, a seguito dell'intervento, aveva avuto un malore ed era stata trasportata d'urgenza al Policlinico Umberto I con un'ambulanza privata. Lo studio non era autorizzato e il medico ha precedenti per lesioni. La struttura è stata posta sotto sequestro La Procura indaga per omicidio colposo. Tre indagati: il medico, un anestesista e una infermiere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

