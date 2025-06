Muore a 47 anni dopo la liposuzione in uno studio privato | indagati medico anestesista e infermiera

Una tragedia che scuote il mondo dell’estetica: una donna di 47 anni perde la vita a Roma dopo una liposuzione in uno studio privato, sollevando interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità. Indagati medico, anestesista e infermiera, mentre la comunità si interroga sulle reali condizioni degli interventi estetici. È un caso che evidenzia l’importanza di norme rigide e controlli stringenti per proteggere chi sogna di migliorare sé stesso senza rischi inattesi.

Una donna di 47 anni è morta a Roma nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno dopo essere stata trasportata in condizioni critiche al Policlinico Umberto I per una liposuzione alla quale si era sottoposta poche ore prima. L'intervento estetico era iniziato intorno alle 17 di domenica in uno. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Muore a 47 anni dopo la liposuzione in uno studio privato: indagati medico, anestesista e infermiera

Una tragica perdita scuote il mondo della medicina estetica a Roma, dove una donna di soli 46 anni ha perso la vita dopo un intervento di liposuzione.

