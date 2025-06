Mozione di sfiducia per il presidente | Gravina colto di sorpresa | Scelto il sostituto

Il mondo del calcio si infiamma con una mozione di sfiducia contro il presidente Gravina, colto di sorpresa da un’improvvisa crisi. Le polemiche sulla gestione e le recenti tensioni con figure chiave come Spalletti stanno mettendo alla prova la sua leadership. In un contesto in cui il futuro della FIGC è in bilico, il suo sostituto potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri. La partita più importante si gioca ora: chi prenderà il comando?

Il presidente della FIGC si trova in una posizione scomoda, travolto dalle polemiche e finito nel mirino della critica. Nelle ore successive all'esonero di Luciano Spalletti, si è diffusa la voce secondo cui il tecnico avrebbe voluto presentarsi pubblicamente per comunicare l'addio alla Nazionale. Un gesto simbolico, ma non previsto dai protocolli del calcio moderno, dove questo compito spetta alla Federazione. Conoscendo il carattere di Spalletti, appare evidente la sofferenza personale di chi ha vissuto la Nazionale come una missione, dedicandole tempo, passione e un coinvolgimento umano totale.

Partecipa alla discussione

