Movistar Plus+ svela il prossimo film di Pedro Almodóvar Amarga Navidad

imperdibile attesa per gli amanti del cinema di qualità. Con la sua firma inconfondibile, Almodóvar ci invita ancora una volta a immergerci nelle sue storie emozionanti e profonde. Amarga Navidad promette di essere un altro capolavoro che lascerà il segno, e già si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più attesi del 2026. Non resta che aspettare con trepidazione il suo debutto, che sicuramente saprà sorprenderci e commuoverci.

Il gigante spagnolo dello streaming e della produzione cinematografica Movistar Plus+ ha annunciato il prossimo film dell'iconico regista Pedro Almodóvar. Amarga Navidad debutterà nelle sale spagnole nel 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures Spagna, prima di essere reso disponibile in esclusiva sulla piattaforma Movistar Plus+. Il nuovo progetto dell'acclamato regista spagnolo, attualmente in fase di riprese tra Madrid e Lanzarote, è una produzione di El Deseo di Pedro e suo fratello Agustín Almodóvar con la collaborazione di Movistar. "Amarga Navidad" vanta un cast stellare e tutto al femminile, tra cui la candidata all'European Film Award Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit e Quim Gutiérrez.

