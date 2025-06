Movimento 5 Stelle il nuovo rappresentante locale è Giuliano Di Pierdomenico

Nel cuore di Piacenza, il Movimento 5 Stelle si rinnova con entusiasmo, eleggendo il nuovo rappresentante locale, Giuliano Di Pierdomenico. L’assemblea del 9 giugno, svoltasi nel suggestivo Circolo degli Astrofili, ha visto gli iscritti impegnati in una votazione appassionata e partecipata. Al termine della consultazione, è emerso con chiarezza il volto che guiderà il gruppo cittadino verso nuove sfide e obiettivi condivisi, segnando un importante passo avanti per il movimento locale.

Nella serata di lunedì 9 giugno si è svolta l'assemblea degli iscritti del Gruppo Territoriale di Piacenza del MoVimento 5 Stelle, convocata per eleggere il nuovo rappresentante. L'incontro si è tenuto presso il Circolo degli Astrofili, in via Cornegliana 82. Al termine della votazione è.

