Movida e droga a Crotone dove un 19enne è stato arrestato | così spacciava cocaina nel cuore della città

A Crotone, un giovane di 19 anni è stato arrestato nel cuore della movida cittadina per aver spacciato cocaina, evidenziando l'impegno delle forze dell’ordine nel combattere il traffico di droga. Questo episodio si inserisce in una più ampia strategia di sicurezza volta a tutelare cittadini e turisti, dimostrando che la lotta alla droga non si ferma davanti a nessuna sfida.

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Crotone per spaccio di droga. L'operazione fa parte di una strategia per contrastare il traffico di stupefacenti.

Panetti di droga nei contatori e munizioni in casa, sequestri e arresti nel quartiere Fondo Gesù a Crotone - Nell'ambito di un'operazione antidroga a Crotone, nel quartiere Fondo Gesù, sono stati sequestrati oltre 3 kg di sostanze stupefacenti e arrestato un uomo.

