L’esposizione 'Motori Fenomenali' a Modena ha attirato oltre 6.300 visitatori, testimoniando il fascino senza tempo delle corse automobilistiche tra il 1920 e il 1970. Curata con passione da MOMenti di Maria Carafoli e ospitata nella suggestiva chiesa di San Carlo, questa mostra unisce arte e motori in un percorso emozionante. Un evento che ha visto anche la presenza di grandi nomi come Piero Ferrari, promettendo di lasciare un segno indelebile nel cuore degli appassionati.

La mostra ’ Motori fenomenali - le corse automobile a Modena dal 1920 al 1970 nei quadri di Alessandro Rasponi ’ organizzata e curata da MOMenti di Maria Carafoli e allestita nella chiesa di San Carlo a Modena, ha registrato una straordinaria presenza di pubblico con ben 6310 visitatori a partire dal giorno dell’inaugurazione, lo scorso giovedì. Un evento al quale hanno partecipato personaggi di spicco del mondo dei motori come Piero Ferrari, Giampaolo Dallara, Ermanno Cozza e Gian Carlo Minardi, che si sono uniti ai tanti apprezzamenti nei confronti delle opere dell’artista modenese, capace come pochi di coniugare la maestria dell’artista e la passione del tifoso, interpretando con profonda sensibilità momenti della storia del motorsport anche quando non ne è stato testimone diretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Motori fenomenali’, 6.310 visitatori

