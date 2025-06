Motor Valley fest 2025 | Modena si conferma capitale della terra dei motori

Motor Valley Fest 2025 a Modena si conferma come la capitale indiscussa della terra dei motori, incantando appassionati e visitatori con esposizioni, mostre e parate spettacolari. Quattro giorni di emozioni intense hanno trasformato il centro storico in una vetrina a cielo aperto dedicata alle due e quattro ruote, confermando la leadership di questo evento unico nel suo genere. Numeri in linea con le aspettative per la...

Esposizioni, mostre e parate hanno fatto emozionare il pubblico del Motor Valley Fest 2025, che anche quest'anno ha trasformato per quattro giorni il centro storico di Modena in una vetrina a cielo aperto dedicata al mondo delle due e quattro ruote. Numeri in linea con le aspettative per la.

L’assessora regionale Frisoni: "Il Gp emblema della Motor valley. Imola nella storia del Mondiale" - L'Assessora regionale Roberta Frisoni sottolinea l'importanza del Gran Premio di Imola, un autentico simbolo della Motor Valley, per il turismo locale e regionale.

Motor Valley Fest 2025: Modena celebra l’eccellenza motoristica con una protagonista d’eccezione, Maserati Si è chiusa con successo la settima edizione del Motor Valley Fest, la manifestazione open-air che rende omaggio alla Terra dei Motori dell Partecipa alla discussione

Splendida tavola rotonda al Motor Valley Fest con Vincenzo Colla (Emilia-Romagna), Marco Beltrami (Dallara), Nicola Sotira (Ferrari), Francesco Leali (UNIMORE), Silvia Tempestilli (CNH), Vittorio Bartolini (ART) e altri. Buona continuazione a Modena! #RAS Partecipa alla discussione

