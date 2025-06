MotoGP la delusione di Enea Bastianini | Non sono molto contento del test mi aspettavo di più

Enea Bastianini, tra le delusioni di inizio stagione, si confronta con un momento complicato nella MotoGP 2025. Dopo aver lasciato Ducati per KTM, il romagnolo fatica ad adattarsi e raccoglie risultati deludenti, sperando in una svolta che al momento sembra lontana. La passione e la determinazione non mancano, ma il pilota ha ancora molta strada da percorrere per ritrovare fiducia e competitività. La rinascita potrebbe essere dietro l’angolo.

Enea Bastianini non vede ancora la luce in fondo al tunnel dopo una prima parte di stagione molto difficile con KTM nel Mondiale MotoGP 2025. Il romagnolo, passato alla casa austriaca dopo quattro anni in Ducati, sta facendo tanta fatica ad adattarsi alla nuova moto e occupa una modesta 15ma posizione nella classifica generale del campionato con all’attivo un 7° posto come miglior risultato in gara ad Austin. L’azzurro sperava in una svolta all’indomani del Gran Premio d’Aragon in occasione della giornata di test collettivi, ma a quanto pare le soluzioni introdotte da KTM non sono state incoraggianti: “ La sella ancora non c’era, perché purtroppo non è ancora arrivata, però abbiamo provato diverse carene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, la delusione di Enea Bastianini: “Non sono molto contento del test, mi aspettavo di più”

In questa notizia si parla di: motogp - enea - bastianini - molto

MotoGP, Enea Bastianini: “Al momento sono il peggior pilota in pista, KTM deve fare qualcosa” - Enea Bastianini, reduce da prestazioni deludenti a Silverstone, sta vivendo un periodo difficile con la KTM, una moto considerata tra le meno competitive in griglia.

Se negli anni scorsi il “rimontatore” seriale della MotoGP è stato Enea Bastianini, nel 2025 questo titolo passa di diritto a Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia, dopo una qualifica a dir poco sfortunata, ha rimontato ben 12 posizioni nella Sprint al GP di Aragón, can Partecipa alla discussione

MotoGP, Enea Bastianini: “Al momento sono il peggior pilota in pista, KTM deve fare qualcosa” - Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Parliamo di MotoGP: il caso di Enea Bastianini è molto preoccupante; MotoGP, Bastianini in crisi nera con la KTM: Non funziona niente; MotoGP, Bastianini: Non voglio pensare a Martìn e all'Aprilia, ma solo a me stesso.

MotoGP, la delusione di Enea Bastianini: “Non sono molto contento del test, mi aspettavo di più” - Enea Bastianini non vede ancora la luce in fondo al tunnel dopo una prima parte di stagione molto difficile con KTM nel Mondiale MotoGP 2025.

MotoGP | Bastianini: "Le novità KTM non si adattano a quello che chiedo io" - Enea Bastianini ha già vissuto momenti difficili nella sua carriera in MotoGP.