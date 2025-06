MotoGP Francesco Bagnaia | Il miglior test del 2025 ho ritrovato fiducia Al Mugello avrò il 10% in più

Francesco Bagnaia, protagonista indiscusso del Motomondiale, ha regalato un segnale di rinascita durante i test del Mugello, ritrovando fiducia e entusiasmo. Con uno spirito già rivolto al 2025, il pilota piemontese ha dimostrato che il vero successo non si misura solo sui tempi, ma sulla costanza e sull’atteggiamento vincente. La sua determinazione apre nuove prospettive per la stagione e oltre, puntando a conquistare traguardi sempre più ambiziosi.

Francesco Bagnaia ha chiuso i test del lunedì di MotorLand Aragon con il nono tempo, attestandosi a 642 millesimi dal compagno di squadra Marc Marquez, terzo nella tabella cronometrica capitanata dalla Ktm di Maverick Viñales appena davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi. Un risultato negativo? Assolutamente no. Il ventottenne piemontese non si è focalizzato sulla ricerca della prestazione, bensì sul proseguire nella ricerca delle migliori sensazioni in sella a questa Ducati GP25 con cui lui fatica a entrare in sintonia. Difatti, Pecco, al temine della giornata, non ha nascosto la propria soddisfazione. 🔗 Leggi su Oasport.it