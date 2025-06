MotoGP Fermin Aldeguer operato a braccio e mano | proverà il recupero per il Mugello

Fermin Aldeguer, giovane talento della MotoGP, affronta un momento cruciale nella sua carriera. Dopo un ottimo weekend ad Aragon, ha ricevuto cure importanti a Barcellona per un infortunio al braccio e alla mano. L’operazione, comunicata dal team Gresini Racing, rappresenta un passo fondamentale nel suo percorso di recupero, con l’obiettivo di tornare in pista al Mugello e continuare a sorprendere gli appassionati di motori.

Agenda pienissima per Fermin Aldeguer. Il rookie spagnolo, infatti, dopo il buon fine settimana del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, ha vissuto ore davvero intense. Lunedì, infatti, ha preso parte agli importanti test riservati alla classe regina sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, quindi si è spostato a Barcellona per due importanti operazioni. Come ha comunicato il team Gresini Racing, infatti, il pilota spagnolo è stato operato nella cittĂ catalana nella giornata odierna per risolvere due problemi: il primo al braccio destro, il secondo alla mano sinistra.