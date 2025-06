Motogp Bagnaia fiducioso | Test ad Aragon positivo migliorata la confidenza

motogp bagnaia fiducioso, test ad aragon positivo e migliorata la confidenza. Dopo un GP difficile, Pecco si presenta con rinnovata energia e ottimismo, pronto a rilanciarsi e tornare protagonista. Le innovazioni Ducati sembrano aver aperto nuove strade di sviluppo, alimentando la speranza di una svolta decisiva. La rincorsa al titolo riprende vigore: il prossimo appuntamento al Mugello potrebbe segnare una vera rinascita. È il momento di credere nella rinascita di Pecco Bagnaia.

Aragon, 10 giugno 2025 – Terzo nel gp di domenica, confidente alla guida nel test di lunedì. Da Aragon può partire la rinascita di Pecco Bagnaia. Difficile considerarlo favorito al Mugello, Marquez va molto più forte degli altri, ma quantomeno le modifiche apportate da Ducati hanno consentito a Pecco di trovare una via di sviluppo diversa, e finalmente concreta. Il podio domenicale vale quasi come una vittoria visto il brutto periodo, ma il ritardo da Marquez è di quasi 100 punti e il mondiale è sostanzialmente andato. Serve comunque mandare un segnale, ritrovare feeling, portare a termine una crescita in una stagione nata male fin dai test invernali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motogp, Bagnaia fiducioso: “Test ad Aragon positivo, migliorata la confidenza”

