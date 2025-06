Mostra Mythos di Lorenzo Speranzin e Roberto Alberoni

Scopri "Mythos", l'affascinante mostra che unisce le visioni di Lorenzo Speranzin e Roberto Alberoni, a cura di Roberta Gubitosi. Dal 1 giugno al 31 agosto 2025, l’esposizione apre un dialogo tra arte e mito, con opere che rievocano il passato attraverso interpretazioni grafiche e pittoriche. Non perdere il vernissage di venerdì 13 giugno alle ore 18:00, un’occasione unica per immergersi in un mondo di suggestioni senza tempo.

MYTHOS Lorenzo Speranzin – Roberto Alberoni a cura di Roberta Gubitosi 1 giugno- 31 agosto 2025 Vernissage venerdì 13 giugno ore 18:00 L'esposizione Mythos vede il dialogo tra le rielaborazioni grafico-pittoriche dell'architetto trevigiano Lorenzo Speranzin, rievocative del lontano mito.

