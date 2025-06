Mostra concerto dedicato a Mia Martini all' Auditorium di San Mattia ai Crociferi

Vivi un'emozionante serata dedicata a Mia Martini, la voce indimenticabile che ha rivoluzionato la musica italiana. Sabato 14 giugno 2025 alle ore 17:30, l'Auditorium di San Mattia ai Crociferi a Palermo si trasformerà in un palcoscenico di omaggi e ricordi, celebrando il talento e la passione di una delle artiste più amate. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e cultura, che conclude con un tributo che resterà nel cuore.

Sabato 14 giugno 2025 alle ore 17,30, mostraconcerto su "Mia Martini" all'Auditorium di San Mattia ai Crociferi, in via Torremuzza, 18, a Palermo. Una serata omaggio ad una grande artista che ha segnato, con la sua voce graffiante e i testi pieni di pathos, il panorama della musica italiana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Mostra concerto dedicato a Mia Martini all'Auditorium di San Mattia ai Crociferi

In questa notizia si parla di: Mostra Concerto Martini Auditorium

Avellino, le celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica: cerimonia, mostra e concerto in programma oggi - Oggi Avellino si veste a festa per il 79° anniversario della Repubblica Italiana!?? La Prefettura ha organizzato un programma coinvolgente, con cerimonie, mostre e concerti che uniscono istituzioni e cittadini.

Cosa riportano altre fonti

Mostra concerto dedicato a Mia Martini all'Auditorium di San Mattia ai Crociferi; Roma eventi weekend. Settembre e Vecchioni all'Auditorium, Caravaggio a Palazzo Barberini, Lunetta Savino all'; Il «Soave Guitar Festival 2025» omaggia B.B. King: concerti ed eventi.

La Banda Gaber in concerto all'Auditorium Parco della Musica - (basso); Gianni Martini (chitarre); Luca Ravagni (fiati/tastiere); Corrado "Dado" Sezzi (batteria).

Willie Peyote in tour all'Auditorium - La ripartenza sarà dall'Auditorium Parco della Musica presso la Cavea il 24 agosto, con inizio del concerto alle ore ...