Mosquera Juventus l’obiettivo bianconero lascerà il Valencia? L’annuncio del suo procuratore apre a quella possibilità | le sue parole!

Il futuro di Christian Mosquera si fa incerto: il difensore del Valencia potrebbe presto cambiare maglia, con la Juventus pronta a inserirsi nella corsa. L'agente del giocatore, Sergio Barila, ha aperto alla possibilitĂ di un trasferimento, alimentando l'entusiasmo dei tifosi bianconeri. La situazione resta in evoluzione, e tra pochi giorni potrebbero emergere nuovi dettagli sulla sua destinazione. Ma quali saranno le prossime mosse? Rimanete sintonizzati per scoprire gli aggiornamenti piĂą recenti.

Mosquera Juventus, l’agente del difensore del Valencia stabilisce quel tipo di scenario per il futuro: non è escluso questo. Christian Mosquera è un obiettivo del calciomercato Juve, ma non è detto che possa rimanere al Valencia. Lo ha detto espressamente il suo procuratore, Sergio Barila ad A Punt Esports. Ecco le sue parole. PAROLE – « Ci risentiremo tra qualche giorno. Le offerte? Mosquera è molto contento al Valencia,  aspetteremo perchĂ© al momento è concentrato sulla sua Nazionale. Se il nodo è la clausola? Aspettiamo ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mosquera Juventus, l’obiettivo bianconero lascerĂ il Valencia? L’annuncio del suo procuratore apre a quella possibilitĂ : le sue parole!

Mosquera Juventus, aumenta la concorrenza per il difensore! Contatti serrati con quel club tedesco ma… Quest’aspetto sarà decisivo - Mosquera, difensore del Valencia, sta attirando l'interesse della Juventus, ma anche il Lipsia tedesco si fa avanti con contatti serrati.

