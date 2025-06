Mosquera Inter Gazzetta svela | Ausilio ci prova E c’è chi è pronto a giurare che…

Il calciomercato infiamma l’Inter, e tra i nomi più caldi c’è Mosquera, un pilastro emergente che ha catturato l’attenzione di tutti. La Gazzetta dello Sport svela le strategie di Ausilio, pronto a sorprendere con una mossa decisiva per assicurarsi il talento. Ma quali sono i retroscena dietro questa trattativa? Scopriamo insieme le ultime novità e come l’Inter potrebbe chiudere questa operazione strategica per rinforzare la rosa.

Mosquera Inter una voce di calciomercato che prende sempre più piede in casa nerazzurra, ecco la mossa di Ausilio per arrivare al giocatore . Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio al calciomercato. Tra i tanti temi menzionati c'è anche l'ultimo rumors ' Mosquera Inter '. Di cosa si tratta? Vediamo un breve passaggio del più lungo ragionamento proposto dal quotidiano circa le possibili mosse del ds Ausilio per rafforzare la difesa del nuovo allenatore meneghino Chivu. Un estratto: MOSQERA INTER – «Si è messo sulle tracce di Christian Mosquera, difensore spagnolo di origini colombiane, classe 2004 del Valencia.

Scudetto, l’Inter ci crede e recupera quasi tutti già per la Lazio (Gazzetta) - L'Inter riprende slancio nella corsa scudetto, galvanizzata dal pareggio tra Napoli e Genoa. Con il recupero di quasi tutti i giocatori, la squadra di Inzaghi si prepara ad affrontare la Lazio con rinnovata fiducia.

