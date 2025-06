Mosquera Inter fumata grigia per il rinnovo col Valencia | i nerazzurri ora ci credono! L’annuncio dell’agente fa sperare

La trattativa tra Mosquera e il Valencia si fa ancora intricata, ma l’ultimo annuncio dell’agente accende le speranze dei tifosi interisti. Dopo settimane di incertezza, il nome del difensore spagnolo si fa sempre più concreto come possibile rinforzo per la linea difensiva dell’Inter. Con un clima di ottimismo crescente, ora i nerazzurri si preparano a sognare un possibile colpo che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione.

i tifosi interisti. Prende quota il nome di Cristhian Mosquera tra i possibili colpi del calciomercato Inter per la difesa. Dopo la notizia di ieri dell’interesse dei nerazzurri per il centrale spagnolo, oggi arrivano ulteriori notizie che lasciano ben sperare i tifosi interisti sulla fattibilità dell’operazione. In mattinata è infatti andato in scena un incontro tra il suo agente, Sergio Barila, e il diesse del Valencia, Miguel Ángel Corona: sul tavolo il tema del rinnovo di contratto del calciatore, attualmente in scadenza nel 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mosquera Inter, fumata grigia per il rinnovo col Valencia: i nerazzurri ora ci credono! L’annuncio dell’agente fa sperare

Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: i nerazzurri irrompono nella corsa per Mosquera! - L'Inter si fa sempre più protagonista sul mercato, puntando a rafforzare la propria linea difensiva con un nome di peso: Mosquera.

