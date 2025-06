Morto nell' incendio di una roulotte a Bisceglie | un arresto per omicidio

Una tragica notte a Bisceglie ha scosso la comunità: Marino Tatoli, 50 anni, è stato trovato senza vita in una roulotte incendiata. Ora, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio, portando alla luce un caso che scuote il nord Barese. La vicenda apre uno squarcio su misteri e tensioni che ancora attendono di essere chiariti, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Barletta- Andria- Trani con l'accusa di omicidio. Sarebbe il responsabile della morte di Marino Tatoli, l'uomo di 50 anni trovato senza vita all'interno di una roulotte incendiata e distrutta dalle fiamme nella serata del 22 maggio scorso. Il mezzo era fermo in un autoparco in via Copenaghen a Bisceglie, nel nord Barese, dove la vittima svolgeva il lavoro di custode. Gli esami autoptici disposti dalla procura di Trani e previsti la scorsa settimana sono stati rinviati per consentire altri accertamenti investigativi sfociati ora nell'arresto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Morto nell'incendio di una roulotte a Bisceglie: un arresto per omicidio

