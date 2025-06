Morto in roulotte incendiata | arrestato uomo di 37 anni

Una tragica scoperta scuote Bisceglie: un uomo di 37 anni è stato trovato morto in una roulotte bruciata, scatenando un'ondata di shock e domande. Le indagini hanno portato all’arresto del sospettato, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno catturato i momenti cruciali. Un caso inquietante che solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e la violenza nel cuore della provincia di Bari.

A Bisceglie, in provincia di Bari, un uomo è stato trovato senza vita all'interno di una roulotte incendiata. Un 37enne del posto è stato arrestato per l’omicidio premeditato, ricostruito grazie alla ripresa del delitto da parte di due telecamere di vigilanza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Morto in roulotte incendiata: arrestato uomo di 37 anni

Marino Tatoli trovato morto nella sua roulotte incendiata, arrestato un 40enne: «Ha ucciso lui il custode» - Una tragica scoperta scuote la comunità: Marino Tatoli, 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua roulotte incendiata, con sospetti di omicidio.

Marino Tatoli trovato morto nella sua roulotte incendiata, arrestato un 40enne: «Ha ucciso lui il custode» - Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri, martedì 10 giugno 2025, con l'accusa di omicidio.

