Morto dopo l’arresto a Pescara ecco il video | bloccato dal poliziotto con un ginocchio sulla schiena

Una tragica vicenda scuote Pescara: Riccardo Zappone, 29 anni, muore dopo l’arresto, in un caso che ha acceso i riflettori sulla gestione della sicurezza e dei diritti umani. L’autopsia esclude il legame con il taser, ma le indagini puntano a chiarire le responsabilità di fronte a una morte ancora avvolta nel mistero. Ecco cosa c’è da sapere su questa drammatica vicenda.

L’autopsia effettuata sul corpo di Riccardo Zappone ha escluso che ci sia correlazione tra l’utilizzo del taser da parte degli agenti e il decesso del ragazzo. Tossicodipendente di 29 anni, in cura al Centro di salute mentale di Chieti, il giovane è morto il 3 giugno scorso dopo essersi sentito male in Questura a Pescara. Per questa vicenda la procura abruzzese ha iscritto tre persone nel registro degli indagati: i fratelli Angelo e Paolo De Luca e il genero del primo, Daniele Giorgini. Se l’autopsia esclude che l’utilizzo della pistola elettrica abbia provocato la morte di Zappone, il video dell’arresto apre nuovi interrogativi: si nota un agente schiacciare il ragazzo a terra premendogli il ginocchio tra le scapole, mentre Zappone è a pancia in giù contro il marciapiede. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it