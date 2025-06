Morto carbonizzato in una roulotte a Bisceglie 37enne ripreso mentre appicca il fuoco

E' un 37enne residente a Bisceglie l'uomo fermato per l'omicidio di Marino Tatoli, il 50enne trovato morto carbonizzato il 22 maggio all'interno di una roulotte parcheggiata in un autoparco. A lui i carabinieri sono arrivati anche attraverso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza di un'azienda confinante. In un video si vede il 37enne mentre appicca il fuoco nei pressi della roulotte. Dalle indagini è emerso che l'incendio è stato appiccato intorno alle 20: le fiamme sono state propagate da diversi punti di innesco tramite materiale infiammabile posto attorno al mezzo. Il 37enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe dunque agito con premeditazione: per lui l'accusa è di omicidio volontario pluriaggravato e incendio doloso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morto carbonizzato in una roulotte a Bisceglie, 37enne ripreso mentre appicca il fuoco

Trani, morto carbonizzato in roulotte: 37enne ripreso mentre appicca fuoco - Un drammatico caso scuote Bisceglie: un uomo di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di aver incendiato la roulotte in cui è morto Marino Tatoli, 50 anni.

Morto in un rogo a Bisceglie, nel video il presunto assassino appicca l’incendio: “Forse la vittima bruciata viva” - Nel video si vede il fermato raccogliere materiale infiammabile, poi appiccare l'incendio.

