Mortal Kombat II lo sceneggiatore Jeremy Slater racconta il film

Se sei un appassionato di Mortal Kombat, non puoi perdere le ultime rivelazioni di Jeremy Slater, sceneggiatore di Mortal Kombat II. In un'intervista esclusiva, ha svelato dettagli intriganti sul sequel, tra cui l'attesa introduzione di Johnny Cage interpretato da Karl Urban e il ritorno di personaggi iconici. Preparati a scoprire cosa riserva il futuro di questo franchise leggendario, perché ogni scelta nel gioco si trasforma in una nuova avventura sul grande schermo.

In una nuova intervista con Comicbook, lo sceneggiatore di Mortal Kombat II ha raccontato tantissimi aspetti del film seguito di Mortal Kombat del 2021. Il film porterĂ Johnny Cage di Karl Urban sul grande schermo dopo che Mortal Kombat del 2021 aveva anticipato il viaggio a Hollywood del lottatore di MMA Cole Young (Lewis Tan). “ Il bello di un franchise come Mortal Kombat è che entri in sala giochi, metti dentro la tua moneta, scegli ogni volta un personaggio diverso e vivi ogni volta un’avventura diversa “, racconta lo sceneggiatore. “ Per molti versi, Mortal Kombat si presta ad avere nuovi protagonisti e nuove storie, cosa che altri franchise non fanno “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mortal Kombat II, lo sceneggiatore Jeremy Slater racconta il film

In questa notizia si parla di: Mortal Kombat Film Sceneggiatore

Mortal Kombat 2: i 9 nuovi personaggi che non vedo l’ora di incontrare - Il nuovo capitolo di Mortal Kombat sta per arrivare, portando con sé l'emozione di incontrare ben nove nuovi personaggi! Dopo il reboot del 2021, la speranza è che questa volta il film riesca a catturare l'essenza della celebre saga videoludica.

