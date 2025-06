Morta dopo liposuzione il chirurgo Picciotti già denunciato da altre pazienti Sui social si definiva maestro del pollo alla brace

Un caso inquietante scuote Roma: il chirurgo Picciotti, coinvolto in una drammatica vicenda di morte dopo liposuzione e denunciato da pazienti sui social, operava in un appartamento trasformato in studio di chirurgia estetica senza autorizzazioni da oltre 13 anni nel quartiere Primavalle. Un ambiente privo di controlli, dove si celavano rischi enormi per chi cercava bellezza, ma ha trovato tragedia. La situazione solleva importanti questioni sulla sicurezza e la regolamentazione nel settore estetico.

Un appartamento trasformato in uno studio per interventi di chirurgia estetica nel quartiere Primavalle, quadrante nord di Roma. Una struttura sprovvista da 13 anni di autorizzazione

Chi è Lizarraga Picciotti, chirurgo estetico e ristoratore indagato dopo la morte di una donna per un malore dopo una liposuzione. La clientela sudamericana e le auto di grossa cilindrata #ANSA Partecipa alla discussione

La donna morta a Roma domenica a causa di un intervento di #liposuzione è ecuadorena. Il titolare della clinica privata dove è stata operata è molto attivo sui social: cosa sappiamo. Partecipa alla discussione

