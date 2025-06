Morta dopo liposuzione chi è Jose Lizarraga Picciotti il chiacchierato medico indagato

Un tragico episodio scuote il mondo della chirurgia estetica: Jose Lizarraga Picciotti, noto medico, è morto dopo una liposuzione, mentre le indagini hanno portato alla luce un quadro inquietante. Ostentando ricchezze sui social e vendendo prestazioni non autorizzate, il suo caso solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e l’etica nel settore. La vicenda mette in discussione i rischi nascosti dietro promesse di perfezione e il bisogno di regolamentazione più severa.

Ostentava le sue ricchezze sui social dove vendeva le proprie prestazioni. Ma il suo ambulatorio non era autorizzato.

In questa notizia si parla di: Morta Liposuzione Jose Lizarraga

Il racconto dell’influencer dopo la liposuzione ai glutei: “Sono quasi morta” - L’esperienza di Kayla Jake, influencer australiana, dopo la liposuzione ai glutei in Turchia, è un racconto sconvolgente di impulsività e trauma.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

