Morta dopo liposuzione | chi è il chirurgo Jose Lizarraga Picciotti

Una tragedia che scuote il mondo della medicina estetica: una donna di 46 anni ha perso la vita a Roma dopo un intervento di liposuzione. Il chirurgo coinvolto, Jose Lizarraga Picciotti, 65 anni, originario del Perù, è ora al centro di indagini per aver operato in un ambulatorio senza autorizzazioni. La vicenda solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e le autorizzazioni nelle procedure estetiche.

Ha 65 anni ed è originario del Perù, Jose Lizarraga Picciotti, il medico indagato per la morte di una donna di 46 anni, avvenuta a Roma dopo un intervento di liposuzione. Morta dopo liposuzione, il medico L’ambulatorio senza autorizzazioni. Il professionista, regolarmente iscritto all’albo dell’ordine dei medici in Italia, svolgeva la sua attività in un centro medico estetico in via Franco Roncati 6, nella zona di Torrevecchia nel quartiere romano di Primavalle, non aveva però l’ autorizzazione sanitaria a effettuare interventi chirurgici. E’ qui che domenica scorsa, 8 giugno 2025, Ana Sergia Alcivar Chenche, morta poi in ospedale, si era sottoposta a un intervento di liposuzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it