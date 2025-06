Morta dopo liposuzione a Roma | studio medico senza autorizzazione chirurgo denunciato per lesioni

Una tragica vicenda scuote Roma: una donna di 46 anni perde la vita dopo una liposuzione presso uno studio di medicina estetica senza autorizzazione. Il chirurgo, già denunciato per gravi lesioni, si trova ora al centro di un'indagine che solleva importanti questioni sulla sicurezza e la regolamentazione delle procedure estetiche. La tutela dei pazienti deve essere prioritaria: continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda e le implicazioni legali che ne derivano.

Lo studio di medicina estetica di José Lizarraga Picciotti in cui si è sentita male una 46enne dopo una liposuzione non ha l'autorizzazione. Il chirurgo ha precedenti per lesioni dopo le denunce di alcune pazienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jose Lizarraga Picciotti, chi è il chirurgo che ha operato la donna morta dopo la liposuzione: ha precedenti per lesioni - Si chiama Jose Lizarraga Picciotti il chirurgo indagato per omicidio colposo dopo la morte di una 47enne che si era sottoposta a una liposuzione nel suo studio.

Donna muore in ospedale dopo un intervento di liposuzione: indagati chirurgo, anestesista e infermiere. La clinica senza autorizzazione - È morta al Policlinico Umberto I, a Roma, dopo aver avuto un malore in seguito ad un intervento di liposuzione in uno studio privato.