Morta dopo liposuzione a Roma L’intervento interrotto e la corsa in ospedale

Una tragedia sconvolge Roma: una donna di 47 anni perde la vita dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato, mettendo in luce le criticità e i rischi legati a procedure estetiche non regolamentate. La notizia, ancora avvolta nel dolore, solleva interrogativi sulla sicurezza e la tutela dei pazienti. È fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto e rafforzare i controlli nel settore estetico.

Roma, 10 giugno 2025 – Dramma a Roma, dove una donna di 47 anni è morta a seguito di un malore occorse dopo essere stata sottoposta a un intervento di liposuzione in uno studio medico privato. La vittima è di origine ecuadoriana: nella notte tra domenica e lunedì è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I, dove è arrivata in gravissime condizioni ed è spirata poco dopo. La liposuzione, nello studio medico in zona Torrevecchia, risalirebbe alla domenica pomeriggio, intorno alle 17 e sarebbe stata interrotta per complicazioni. L’arrivo al nosocomio romano, in ambulanza, è registrato alle 20. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morta dopo liposuzione a Roma. L’intervento interrotto e la corsa in ospedale

In questa notizia si parla di: Liposuzione Roma Morta Intervento

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione: l'intervento in uno studio privato a Primavalle - Tragedia a Roma: una donna di 47 anni perde la vita dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato a Primavalle.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione: l'intervento in uno studio privato a Primavalle; Muore a 46 anni dopo un intervento di liposuzione in uno studio di medicina estetica: tre indagati; Malore durante una liposuzione in uno studio privato: muore a 46 anni a Roma.

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione: l'intervento in uno studio privato a Primavalle - Si era sottoposta a un intervento di liposuzione in uno studio medico privato nel quartiere Primavalle, a Roma, ma a seguito di complicazioni è ...

Malore durante un intervento di liposuzione: 46enne muore in uno studio di medicina estetica - E' morta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dopo essere stata trasporta da un'autoambulanza privata.

Malore dopo liposuzione in uno studio privato, donna muore a Roma - E' morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo aver avuto un malore in seguito ad un intervento di liposuzione in uno studio privato.