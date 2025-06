Morta dopo liposuzione a Roma il fenomeno della chirurgia estetica low-cost e i centri senza autorizzazioni

La tragica morte di una giovane donna a Roma dopo un intervento di liposuzione mette in luce un inquietante fenomeno: la diffusione della chirurgia estetica low cost e di centri privi di autorizzazioni ufficiali. Un sistema che, pur offrendo prezzi allettanti, mette a rischio la vita dei pazienti in sale operatorie non idonee e senza controlli adeguati. Continua a leggere per scoprire come tutelarsi e difendersi da queste insidie.

Il fenomeno che ruota attorno a parte della Medicina Estetica con casi di pazienti morte vede interventi a basso costo, centri senza autorizzazioni e sale operatorie non idonee. Gli inquirenti indagano dopo i casi di cronaca con la morte di alcune pazienti, l'ultima domenica a Primavalle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

